Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34144

В Роменскую колонию пытались передать наркотики в варенье

В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

При осмотре посылки, поступившей осужденному К. от гражданина К., в банке с вареньем было обнаружено и изъято полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое средство.

По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области.

Право Наркотики Роменская исправительная колония №56

По тематике

Вчера 08:32

В Путивле полиция выехала на семейную ссору, а нашла наркотики

В Путивле наряд полиции прибыл по вызову, чтобы усмирить семейного дебошира....

08.01.2019 15:35

В Сумах наркоман отказался платить за проезд в троллейбусе

На линию 102 поступило сообщение о мужчине, который отказался платить за проезд в троллейбусе....

На рынке участковые обнаружили пьяного с наркотиками в кармане
05.01.2019 09:23

На рынке участковые обнаружили пьяного с наркотиками в кармане

Злоумышленником оказался 38-летний шосткинец, у которого полицейские обнаружили марихуану....

Копы задержали двух сумчан с наркотой
04.01.2019 17:46

Копы задержали двух сумчан с наркотой

3 января, около 13 часов, патрулируя улицу Героев Крут, патрульные обнаружили двух мужчин, которые нарушали общественный порядок....

04.01.2019 11:22

В Сумах поймали наркодилера

За сутки полицейские разоблачили наркосбытчика и четырех жителей области в хранении марихуаны и психотропов....

view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.