В Роменскую колонию пытались передать наркотики в варенье

При осмотре посылки, поступившей осужденному К. от гражданина К., в банке с вареньем было обнаружено и изъято полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое средство.
По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области.
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