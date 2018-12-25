В Роменскую колонию пытались передать наркотики в варенье В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

При осмотре посылки, поступившей осужденному К. от гражданина К., в банке с вареньем было обнаружено и изъято полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое средство.

По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области.