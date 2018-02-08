Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51251

Суд приостановил производство по делу о восстановлении Семенихина в должности мэра Конотопа

Сегодня, 10 января, в Сумском окружном административном суде состоялось четвертое заседание по иску Артема Семенихина.

Он судится против исполнительного комитета Конотопского городского совета, Конотопского городского совета и Государственного регистратора отдела по вопросам государственной регистрации и просит признать противоправным и отменить решение о досрочном прекращении его полномочий как городского головы, пишет sumy.today.

Напомним: 28 августа на сессии Конотопского горсовета при отсутствии городского головы и секретаря городского совета Артем Семенихин был отстранен от должности, о чем составлена запись в Едином государственном реестре.

Сегодня во время судебного заседания ответчиком были представлены дополнительные объяснения, среди них - новый протокол заседания городского совета, который появился на официальном сайте только 8 января. Также был добавлен в качестве доказательства диск с видеозаписью заседания, во время которого проголосовали за устранение Семенихина с должности городского головы. Так как видео оказалось поврежденным, суд объявил технический перерыв.

После перерыва представитель ответчика подал заявление об отводе судьи из-за рассмотрение дела без второго ответчика - государственного регистратора. Последний не явился на заседание в связи с болезнью, хотя доказательств этого к заявлению не добавил.

В связи с заявлением об отводе судья Сопьяненко пошел в совещательную комнату. По возвращении решил приостановить производство по делу до принятия решения по отводу.

Ориентировочно судебное производство возобновится в конце января.

Право Артем Семенихин

По тематике

Экс-мэра Конотопа Семенихина призвали в армию
21.11.2018 12:40

Экс-мэра Конотопа Семенихина призвали в армию

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Артем Семенихин....

05.09.2018 10:44

Суд отказал экс-мэру Конотопа в удовлетворении его требований

Сумской админсуд отказал экс-мэру Конотопа в удовлетворении его требований...

В Конотопе депутаты выразили мэру Семенихину вотум недоверия
28.08.2018 17:51

В Конотопе депутаты выразили мэру Семенихину вотум недоверия

Сегодня, 28 августа, на сессии Конотопского горсовета в отсутствие мэра Артема Семенихина часть депутатов проголосовала за его отставку....

02.07.2018 13:21

В Конотопе требуют отставки мэра

Сегодня, 2 июля под Конотопским горсоветом собрались депутаты, жители города, которые протестуют против политики мэра Артема Семенихина....

В Конотопе обписали здание мэрии
08.02.2018 10:46

В Конотопе обписали здание мэрии

Сегодня, 8 февраля, на здании мэрии Конотопа неизвестные написали «Мер – вор, брехун, ублюдок»....

Новости

В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 18:06
Первого заммэра Сум оштрафовали за неявку в суд
Сегодня 18:02
Суд приостановил производство по делу о восстановлении Семенихина в должности мэра Конотопа
Сегодня 17:51
Вита Семеренко начинает 2019-й год «в цветах»
Сегодня 17:26
В Ахтырском районе произошел разлив нефти (видео)
Сегодня 17:10
В Сумской исправительной колонии новый руководитель
Сегодня 17:06
Сумские патрульные помогли освободить грузовик из снежной ловушки
Сегодня 16:41
Информация для сумчан: размеры единого взноса в 2019 году
Сегодня 16:02
Сумского футзалиста признали лучшим игроком месяца
Сегодня 15:20
В Шостке прошли Рождественские хоккейные встречи
Сегодня 14:42
Под Сумами столкнулись два авто, грузовик и автобус
Сегодня 14:04
Под Сумами спасатели освободили из снежного заноса грузовик
Сегодня 13:47
view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
Вчера 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
Вчера 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.