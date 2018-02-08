Суд приостановил производство по делу о восстановлении Семенихина в должности мэра Конотопа

Он судится против исполнительного комитета Конотопского городского совета, Конотопского городского совета и Государственного регистратора отдела по вопросам государственной регистрации и просит признать противоправным и отменить решение о досрочном прекращении его полномочий как городского головы, пишет sumy.today.
Напомним: 28 августа на сессии Конотопского горсовета при отсутствии городского головы и секретаря городского совета Артем Семенихин был отстранен от должности, о чем составлена запись в Едином государственном реестре.
Сегодня во время судебного заседания ответчиком были представлены дополнительные объяснения, среди них - новый протокол заседания городского совета, который появился на официальном сайте только 8 января. Также был добавлен в качестве доказательства диск с видеозаписью заседания, во время которого проголосовали за устранение Семенихина с должности городского головы. Так как видео оказалось поврежденным, суд объявил технический перерыв.
После перерыва представитель ответчика подал заявление об отводе судьи из-за рассмотрение дела без второго ответчика - государственного регистратора. Последний не явился на заседание в связи с болезнью, хотя доказательств этого к заявлению не добавил.
В связи с заявлением об отводе судья Сопьяненко пошел в совещательную комнату. По возвращении решил приостановить производство по делу до принятия решения по отводу.
Ориентировочно судебное производство возобновится в конце января.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Артем Семенихин....
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