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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В суде будут допрашивать свидетелей по поводу взрыва в квартире на Лушпы

10 января в связи с ходатайством прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы в Сумах (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 17 января 2019 года, в 9 ч. 00 мин. председательствующий судья - Шершак М.И.

Напомним: взрыв произошел 9 января 2017 года около 8.30 по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Таким образом обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.

Дождавшись пока газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушной смесь, которая образовалась, что привело к ее возгоранию и взрыву.

Право Взрыв на Лушпы

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