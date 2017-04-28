Первого заммэра Сум оштрафовали за неявку в суд

Сегодня, 10 января, должно было состояться рассмотрение уголовного производства по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины.
Однако обвиняемый в судебное заседание не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела. Суд о причинах своей неявки он не сообщил, доказательств уважительности причин неявки не предоставил. Все эти обстоятельства были расценены судом как неявка без уважительных причин и невыполнение процессуального долга. Поэтому судом вынесено постановление, которым на обвиняемого наложен денежное взыскание за невыполнение процессуального долга, взыскав с него в пользу государства 960,5 гривен.
Одновременно сообщаем, что от защитника обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения дела.
Следующее судебное заседание состоится 17 января 2019 года.
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