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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Первого заммэра Сум оштрафовали за неявку в суд

За неявку в судебное заседание без уважительных причин на обвиняемого первого заместителя Сумского городского головы наложено денежное взыскание.

Сегодня, 10 января, должно было состояться рассмотрение уголовного производства по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины.

Однако обвиняемый в судебное заседание не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела. Суд о причинах своей неявки он не сообщил, доказательств уважительности причин неявки не предоставил. Все эти обстоятельства были расценены судом как неявка без уважительных причин и невыполнение процессуального долга. Поэтому судом вынесено постановление, которым на обвиняемого наложен денежное взыскание за невыполнение процессуального долга, взыскав с него в пользу государства 960,5 гривен.

Одновременно сообщаем, что от защитника обвиняемого поступило заявление об отложении рассмотрения дела.

Следующее судебное заседание состоится 17 января 2019 года.

Информационно: первый заместитель Сумского городского головы обвиняется в незаконном увольнении работников по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и относительно беременных женщин гражданок Д. и Р.

Право Владимир Войтенко Незаконное увольнение

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