В Сумах остановились троллейбусы Из-за обрыва контактной сети на участке дороги «Мануфактура» - «ул. Даргомыжского» остановлено движение электротранспорта.

Сейчас в направлении Химгородка стоят в ожидании завершения ремонтных работ 14 троллейбусов. Бригада электромонтеров КП «Электроавтотранс» делает все возможное, чтобы движение было восстановлено как можно быстрее.