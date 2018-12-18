Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:06261

В Сумах остановились троллейбусы

Из-за обрыва контактной сети на участке дороги «Мануфактура» - «ул. Даргомыжского» остановлено движение электротранспорта.

Сейчас в направлении Химгородка стоят в ожидании завершения ремонтных работ 14 троллейбусов. Бригада электромонтеров КП «Электроавтотранс» делает все возможное, чтобы движение было восстановлено как можно быстрее.

Общество Обрыв контактной сети Троллейбусы

По тематике

В Сумах остановились троллейбусы (обновлено)
08.01.2019 07:36

В Сумах остановились троллейбусы (обновлено)

Из-за стремительного снижения температурного режима, что стало причиной обледенения троллеи, некоторые троллейбусы (преимущественно марки «Богдан») обесточиваются....

Сумчане требуют добавить троллейбусов на Прокошку
02.01.2019 12:24

Сумчане требуют добавить троллейбусов на Прокошку

Сумчане голосуют за увеличение число троллейбусов на маршрутах № 15 и 15а....

02.01.2019 10:44

Из-за нерасчищенной дороги в Сумах троллейбус изменил маршрут

Временно троллейбус № 1 не будет доезжать до конечной остановки, а будет разворачиваться на остановке «Сумыхимпром»....

20.12.2018 15:00

Сумчане хотят вернуть троллейбус № 10а на проспект Шевченко

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменить курс троллейбуса № 10 а, чтобы проходил через пр. Шевченко»....

Справились без дорожников: троллейбусы снова ходят до «Центролита»
18.12.2018 14:33

Справились без дорожников: троллейбусы снова ходят до «Центролита»

С 13:30 вторника, 18 декабря, троллейбусы № 7, 13, 16, 18 снова курсируют до остановки «Завод «Центролит» в Сумах....

Новости

В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 18:06
Первого заммэра Сум оштрафовали за неявку в суд
Сегодня 18:02
Суд приостановил производство по делу о восстановлении Семенихина в должности мэра Конотопа
Сегодня 17:51
Вита Семеренко начинает 2019-й год «в цветах»
Сегодня 17:26
В Ахтырском районе произошел разлив нефти (видео)
Сегодня 17:10
В Сумской исправительной колонии новый руководитель
Сегодня 17:06
Сумские патрульные помогли освободить грузовик из снежной ловушки
Сегодня 16:41
Информация для сумчан: размеры единого взноса в 2019 году
Сегодня 16:02
Сумского футзалиста признали лучшим игроком месяца
Сегодня 15:20
В Шостке прошли Рождественские хоккейные встречи
Сегодня 14:42
Под Сумами столкнулись два авто, грузовик и автобус
Сегодня 14:04
Под Сумами спасатели освободили из снежного заноса грузовик
Сегодня 13:47
view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
Вчера 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
Вчера 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.