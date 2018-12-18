В Сумах остановились троллейбусы

Сейчас в направлении Химгородка стоят в ожидании завершения ремонтных работ 14 троллейбусов. Бригада электромонтеров КП «Электроавтотранс» делает все возможное, чтобы движение было восстановлено как можно быстрее.
Из-за стремительного снижения температурного режима, что стало причиной обледенения троллеи, некоторые троллейбусы (преимущественно марки «Богдан») обесточиваются....
Сумчане голосуют за увеличение число троллейбусов на маршрутах № 15 и 15а....
Временно троллейбус № 1 не будет доезжать до конечной остановки, а будет разворачиваться на остановке «Сумыхимпром»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменить курс троллейбуса № 10 а, чтобы проходил через пр. Шевченко»....
С 13:30 вторника, 18 декабря, троллейбусы № 7, 13, 16, 18 снова курсируют до остановки «Завод «Центролит» в Сумах....