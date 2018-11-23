В СумГУ будут учить археологов и историков В Сумском государственном университете введена новая специальность «История и археология».

Начать набор студентов на специальность планируют в этом году. Общий лицензионный объем составляет 100 человек (с учетом сроков обучения). Лицензионный объем на год - 25 мест. Инициативу открыть новую специальность проявили преподаватели секции истории кафедры конституционного права, теории и истории государства и права.

Будущие историки будут подробно изучать историю человечества вообще и истории Украины в частности от древности до современности. Предусмотрено изучение и таких специальных исторических дисциплин, как нумизматика, генеалогия, геральдика, дипломатика, сфрагистика, историческая метрология, фалеристика, вексиллология и др.

Предметной областью специальности будет историческое прошлое Украины и человечества, причинно-следственная связь исторических событий и процессов, тенденции исторического развития и закономерности функционирования человеческого общества, особенности формирования и бытования историко-культурного наследия. Целью обучения будет получение знаний о национальной и всемирной истории, овладение ключевыми теоретико-методологическими основами и методами изучения и интерпретации исторического прошлого, решения актуальных проблем и выработки навыков выявления, обработки и интерпретации объектов материальной и нематериальной культурного наследия. Кроме того, будет обращаться внимание на изучение истории Центрально-Восточной Европы, составной частью которой является Украина, сообщает сайт вуза.