Сумские лыжники продолжают собирать призы 10 января на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ успешно завершились FIS соревнования по лыжным гонкам.

Во второй соревновательный день, в спринте классическим стилем среди женщин первой финишировала Валентина Каминская, второй – сумчанка Татьяна Антипенко, третьей – конотопчанка Юлия Кроль. В мужской гонке победу одержал Константин Яременко, серебро получил шосткинец Алексей Красовский, а бронзу – сумчанин Александр Мукшин.

В финальный день соревнований лыжные гонщики проверяли свою подготовку в коньковой гонке. Уже второй раз за соревнования первой финишировала Валентина Каминская, второй вместо Татьяны Антипенко оказалась конотопчанка Виктория Олех, а бронзу уже в третий раз получила Юлия Кроль. Среди мужчин двойным победителем соревнований стал шосткинец Ян Коструба, серебро завоевал его земляк Андрей Орлик, а бронзу - Дмитрий Мажаев.

Уже через 10 лет наши лыжники примут участие в чемпионате мира среди юниоров, который состоится в Лахти (Финляндия).