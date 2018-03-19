Сумские лыжники продолжают собирать призы

Во второй соревновательный день, в спринте классическим стилем среди женщин первой финишировала Валентина Каминская, второй – сумчанка Татьяна Антипенко, третьей – конотопчанка Юлия Кроль. В мужской гонке победу одержал Константин Яременко, серебро получил шосткинец Алексей Красовский, а бронзу – сумчанин Александр Мукшин.
В финальный день соревнований лыжные гонщики проверяли свою подготовку в коньковой гонке. Уже второй раз за соревнования первой финишировала Валентина Каминская, второй вместо Татьяны Антипенко оказалась конотопчанка Виктория Олех, а бронзу уже в третий раз получила Юлия Кроль. Среди мужчин двойным победителем соревнований стал шосткинец Ян Коструба, серебро завоевал его земляк Андрей Орлик, а бронзу - Дмитрий Мажаев.
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