На Сумщине накрыли подпольный водочный цех

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и реализации алкогольных напитков.
Следователями ГУ ГФС в Сумской области установлено, что двое жителей Сумщины разработали преступную схему незаконного изготовления подакцизной продукции (суррогатного алкоголя), обустроив подпольный цех в нежилом помещении в г. Конотоп. Изготовление алкоголя осуществлялось путем промышленной очистки технической жидкости (автомобильного омывателя стекла), которая содержит этиловый спирт и ряда других компонентов, употребление которого предположительно могли бы привести к массовым отравлениям потребителей. Алкогольную продукцию фасовали и оптовыми партиями реализовывали на территории Киевской и Сумской областей.
Прокуратурой совместно с сотрудниками ГУ ГФС в области на основании постановлений суда в четверг, 10 января, проведен ряд обысков по местам производства и хранения суррогата. По результатам проведенных следственных действий изъято более 20 тонн фальсифицированного алкоголя, промышленную установку для изготовления спирта, другое оборудование, которое обеспечивает массовое производство (фильтры, шланги, насосы, счетчики, тара и т.д.) и грузовой автомобиль «Volvo».
В то же время в порядке ст. 208 УПК Украины задержан организатор незаконного производства алкогольных напитков, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 1, 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) УК Украины.
Досудебное следствие продолжается. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств совершенного преступления и задержанию других лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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