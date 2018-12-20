На Сумщине будут судить депутатов сельсовета и старосту за коррупцию

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).
О дате и времени рассмотрения указанных выше дел будет сообщено дополнительно.
Санкция ч. 1 ст. 172-6 КУоАП предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба суда.
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