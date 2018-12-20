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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26342

На Сумщине будут судить депутатов сельсовета и старосту за коррупцию

10 января в Белопольский районный суд поступило 6 дел о совершении старостой Марковского старостата М. и депутатами Николаевского поселкового совета К., В., С., К. и М. правонарушений, связанных с коррупцией.

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несвоевременное представление без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

О дате и времени рассмотрения указанных выше дел будет сообщено дополнительно.

Санкция ч. 1 ст. 172-6 КУоАП предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба суда.

Право Белопольский район Коррупция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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