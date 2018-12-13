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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31233

Сумские пограничники поймали грузина, который пробирался из РФ в Украину

10 января на окраине населенного пункта Середина-Буда Сумской области, в полутора километрах от линии границы, военнослужащие группы быстрого реагирования Госпогранслужьы задержали гражданина Грузии, который незаконно пересек государственную границу Украины.

Относительно 40-летнего нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 204 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), сообщает Госпогранслужба.

Право Нелегалы Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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