Сумские пограничники поймали грузина, который пробирался из РФ в Украину 10 января на окраине населенного пункта Середина-Буда Сумской области, в полутора километрах от линии границы, военнослужащие группы быстрого реагирования Госпогранслужьы задержали гражданина Грузии, который незаконно пересек государственную границу Украины.

Относительно 40-летнего нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 204 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), сообщает Госпогранслужба.