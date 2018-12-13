Сумские пограничники поймали грузина, который пробирался из РФ в Украину

Относительно 40-летнего нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 204 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), сообщает Госпогранслужба.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками ГФС пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги....
18 декабря в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивал Интерпол....
Через пункт пропуска «Ягодин» житель Сумщины пытался провезти холодное оружие....
На скамье подсудимых оказались двое молодых людей, которые пытались организовать канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины....
На таможенном посту «Бачевск» таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы обнаружили скрытое...