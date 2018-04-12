Куда звонить сумчанам, если попали в беду на заснеженной дороге Для организации и координации аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае осложнения движения по дорогам области в зимний период на базе Службы автомобильных дорог в Сумской области создан штаб по противодействию угрозам осложнения дорожного движения в зимний период 2019 года.

В него, кроме работников Службы автодорог, вошли представители ГП «Сумской облавтодор», Управлений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Укртрансбезпеки, патрульной полиции, главного управления Национальной полиции в Сумской области, Департамента гражданской защиты населения и Управления инфраструктуры Сумской облгосадминистрации.

Местом развертывания штаба определена админздание Службы дорог, а главой штаба - начальник Службы автодорог в Сумской области Иван Романюк.

Приглашенные на заседание Штаба разработали схему оповещения привлеченных для ликвидации последствий непогоды организаций, проанализировали мощности подрядных организаций, выполняющих зимнее содержание дорог, наличие реагентов для обработки проезжей части и обеспечения горюче-смазочными материалами.

Напомним, что диспетчер Службы автомобильных дорог в Сумской области круглосуточно следит за состоянием проезда и находится на связи.

Если попали в беду можно позвонить по телефонам горячей линии: 095-307-56-92 или 0542-700-281.