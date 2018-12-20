На Сумщине полиция нашла потерявшегося больного мужчину

Поскольку тот находится на диспансерном учете у специалистов-медиков, она часто сопровождает его в подобных поездках, и домой, в село, также часто возвращаются вдвоем. Однако в тот раз дела задержали женщину в райцентре, поэтому она посадила брата в маршрутку и напомнила, где ему нужно выйти. Она надеялась, приехав в родной дом спустя несколько часов, застать брата дома, однако тот, как оказалось, домой так и не добрался.
Она немедленно обратилась за помощью к работникам полиции, подробно рассказав о ситуации, в которой оказалась, и описала внешность брата.
Вызов приняла дежурная группа сектора реагирования патрульной полиции Недригайловского отделения полиции в составе младшего лейтенанта полиции Алексея Патиота и старшего сержанта полиции Игоря Токаренко. Они отследили маршрут пригородного транспорта, которым передвигался больной, и опросили водителя мини-автобуса. Тот вспомнил, что описываемый человек вышел на конечной остановке в... Ромнах.
Не теряя времени, правоохранители отправились в соседний райцентр. Учитывая болезнь разыскиваемого, а также темное время суток и зимний холод, «путешествие» мужчины могло иметь непредсказуемые, даже летальные, последствия.
Спланированы розыскные мероприятия достаточно быстро дали свой положительный результат: работники полиции нашли гражданина в районе автовокзала в Ромнах. Тот, потеряв ориентировку, просто бродил в незнакомом для него городе. 73-летнего пенсионера полицейские пригласили в салон служебного автомобиля и уже через час доставили его домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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