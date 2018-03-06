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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумське Різдво очима харків’ян

На Різвдо до Сум завітали організатори харківського проекту «Туристичний міст», які розповіли про свої враження від Сум.

«Сьогодні не буду нікуди запрошувати. Хочу поділитися особистими враженнями.

Суми. Чарівне затишне місто, якому ми з чоловіком вирішили присвятити свій різдвяний вікенд.

Замість гігантської ялинки, гіперярмарку та жахливої гуп-гуп-музики (Харків), замість нескінченних глінтвейнових палаток з, мабуть, найдорожчими напоями у Європі, натовпу, який вештається на Софіївській площі, сподіваючись відчути щось казкове серед армії Дідів Морозів та аніматорів-звірів, які кучкуються на перекур (Київ), ми бачили багато локацій, які розраховані не на дорослі веселощі, а саме на дитячі розваги: маленькі гарнюні-ялиночки, казкові будиночки, різноманітні траси для санчат, непафосна, але дуже гарна ілюмінація та казкові намиста різнокольорових вогників вздовж транспортних магістралей.

Але головним враженням став неперевершений гастрофест “Слобожанські смаки”, завдяки якому у нас відбувся найкращий гастротур, про який можна тільки мріяти», - написали організатори у Фейсбуці.

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