Сумське Різдво очима харків’ян

«Сьогодні не буду нікуди запрошувати. Хочу поділитися особистими враженнями.
Суми. Чарівне затишне місто, якому ми з чоловіком вирішили присвятити свій різдвяний вікенд.
Замість гігантської ялинки, гіперярмарку та жахливої гуп-гуп-музики (Харків), замість нескінченних глінтвейнових палаток з, мабуть, найдорожчими напоями у Європі, натовпу, який вештається на Софіївській площі, сподіваючись відчути щось казкове серед армії Дідів Морозів та аніматорів-звірів, які кучкуються на перекур (Київ), ми бачили багато локацій, які розраховані не на дорослі веселощі, а саме на дитячі розваги: маленькі гарнюні-ялиночки, казкові будиночки, різноманітні траси для санчат, непафосна, але дуже гарна ілюмінація та казкові намиста різнокольорових вогників вздовж транспортних магістралей.
Але головним враженням став неперевершений гастрофест “Слобожанські смаки”, завдяки якому у нас відбувся найкращий гастротур, про який можна тільки мріяти», - написали організатори у Фейсбуці.
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