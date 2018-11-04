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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39147

Тарас Шелестюк возвращается на ринг

Сумской боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), выступающий в полусреднем весе, в марте может провести свой первый бой за последние полтора года.

О скором возвращении в ринг 33-летний сумчанин написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

“Друзья, сейчас ведутся переговоры с промоутером о следующем поединке. Обещали дать дату на март, так что в ближайшее время должно что-то проясниться”, — заявил спортсмен.

В январе Тарас бросил вызов знаменитому английскому боксерупакистанского происхождения Амиру Хану (31-04, 19 КО), но он остался без ответа.

Свой последний бой Шелестюк проводил в июле 2017 года. Встреча в Калифорнии (США) против Хесуса Альвареса Родригеса (15-3, 11 КО) завершилась в третьем раунде нокаутом от нашего соотечественника.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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