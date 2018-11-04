Тарас Шелестюк возвращается на ринг

О скором возвращении в ринг 33-летний сумчанин написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
О скором возвращении в ринг 33-летний сумчанин написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
“Друзья, сейчас ведутся переговоры с промоутером о следующем поединке. Обещали дать дату на март, так что в ближайшее время должно что-то проясниться”, — заявил спортсмен.
В январе Тарас бросил вызов знаменитому английскому боксерупакистанского происхождения Амиру Хану (31-04, 19 КО), но он остался без ответа.
Свой последний бой Шелестюк проводил в июле 2017 года. Встреча в Калифорнии (США) против Хесуса Альвареса Родригеса (15-3, 11 КО) завершилась в третьем раунде нокаутом от нашего соотечественника.
Шосткинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) узнал соперника на свой поединок 13 января в рамках вечера...
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