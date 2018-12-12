Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34185

Сумские «студенты» сыграют с «Харьковскими соколами»

12-13 января БК «СумДУ» сыграет матчи 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Соперниками сумчан будет команда «Харьковские соколы». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).

После первого круга у харьковчан 12 побед в 16 играх и третье место в турнирной таблице группы 1, у сумчан всего 5 побед и седьмое место. В первом круге харьковчане дважды были сильнее дома 100:92 и 84:76.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

По тематике

В Конотопе провели баскетбольный турнир памяти Калиновского
09.01.2019 16:08

В Конотопе провели баскетбольный турнир памяти Калиновского

В эти выходные в спортивном зале Конотопской школы №7 при поддержке друзей Александра Калиновского и участия областной федерации баскетбола и...

Сумские «студенты» сыграют с «Харьковскими соколами»
04.01.2019 16:00

Сумские «студенты» сыграют с «Харьковскими соколами»

12-13 января БК «СумДУ» сыграет матчи 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

В Сумах стартовал кубок области по баскетболу
20.12.2018 13:40

В Сумах стартовал кубок области по баскетболу

19 декабря баскетболисты области начали борьбу за зимний Кубок области....

Сумские баскетболисты вылетели из кубка Украины
12.12.2018 19:52

Сумские баскетболисты вылетели из кубка Украины

Сегодня, 12 декабря, в Сумах прошел ответный поединок 1/8 финала кубка Украины по баскетболу....

Баскетбол с вице-чемпионом можно посмотреть онлайн (трансляция)
12.12.2018 11:47

Баскетбол с вице-чемпионом можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 12 декабря, в Сумах пройдет игра 1/8 кубка Украины по баскетболу....

Новости

Доруководились: сумские дорожники отказываются чистить дороги
Сегодня 15:50
В Сумах прошли соревнования «Роботрафик-2019»
Сегодня 15:38
В Сумах стартовал чемпионат области по футзалу
Сегодня 14:55
В Сумах пересмотрят меру пресечения подозреваемым в гибели младенца в лифте
Сегодня 14:52
Сумской апелляционный суд будет пересматривать приговор переселенке, которая взяла в заложники ребенка
Сегодня 14:47
Конотопчанина будут судить за распространение порнухи
Сегодня 14:23
Поменять систему отопления в доме теперь можно без дополнительных разрешений
Сегодня 14:04
Сумские «студенты» сыграют с «Харьковскими соколами»
Сегодня 13:34
В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 12:54
Юрий Бойко: антинародный меморандум с МВФ обязательно будет изменен
Сегодня 12:46
В Сумах быдловодитель заблокировал подъезд скорой к травмпункту
Сегодня 12:14
Тарас Шелестюк возвращается на ринг
Сегодня 11:39
view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.