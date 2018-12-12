Сумские «студенты» сыграют с «Харьковскими соколами» 12-13 января БК «СумДУ» сыграет матчи 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Соперниками сумчан будет команда «Харьковские соколы». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).

После первого круга у харьковчан 12 побед в 16 играх и третье место в турнирной таблице группы 1, у сумчан всего 5 побед и седьмое место. В первом круге харьковчане дважды были сильнее дома 100:92 и 84:76.