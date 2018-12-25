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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

10 января в 14:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме по ул. Покровское в г. Лебедин.

Звонил сосед. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных тлела стена у дымохода. Существовала угроза распространения пламени по всей площади дома, но спасатели успели ликвидировать пожар на начальной стадии. В 14:59 возгорание было локализовано, в 15:26 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате возгорания повреждена стена на площади 2 кв. м.

Допустимая причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов. Для предупреждения таких случаев постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, не забывайте своевременно очищать их от сажи. Также печи должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций, а пол защищен предтопочным металлическим листом. Для разжигания запрещается использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Также нельзя печи оставлять без присмотра или сушить или составлять вблизи них горючие предметы, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Лебедин Пожар

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