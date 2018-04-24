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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:141668

В Сумах быдловодитель заблокировал подъезд скорой к травмпункту

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала главный врач Первой городской больницы Валентина Доминас.

«Об уважении к людям. Автомобиль посетителя (найти в травмпункте его не удалось) перекрыл подъезд "скорой" в травмпункт. С другой стороны тоже "застряла" "скорая". Такая культура нашего населения и уважение к тем, кому срочно нужна медицинская помощь», - написала главврач.

Общество Быдло Травмпункт ЦГБ Я паркуюсь как мудак

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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