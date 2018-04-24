В Сумах быдловодитель заблокировал подъезд скорой к травмпункту

«Об уважении к людям. Автомобиль посетителя (найти в травмпункте его не удалось) перекрыл подъезд "скорой" в травмпункт. С другой стороны тоже "застряла" "скорая". Такая культура нашего населения и уважение к тем, кому срочно нужна медицинская помощь», - написала главврач.
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