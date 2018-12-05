Поменять систему отопления в доме теперь можно без дополнительных разрешений Для реконструкции и капремонта внутренних инженерных систем (в частности, систем отопления и вентиляции) не нужно получать разрешение Госархстройинспекции.

Это касается как жилых, так и нежилых зданий. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, утвержден постановлением Кабмина от 18 декабря 2018 года и вступит в силу после официального опубликования постановления.

Разрешение не нужно будет получать при реконструкции внутренних систем:

- отопления, в том числе, предусматривающий установку и замену оборудования индивидуальных тепловых пунктов, замена трубопроводов систем отопления, балансировка систем отопления, установка балансировочных клапанов и/или расходомеров, изменение типа систем отопления с однотрубной на двухтрубную и/или вертикальной на горизонтальную, установление или замена отопительных приборов, оборудования отопительных приборов автоматическими регуляторами температуры в помещениях, установка и замену приборов-распределителей и другого оборудования для учета тепловой энергии;

- вентиляции;

- водоснабжения и водоотвода, в том числе, трубопроводов;

- силовых и слаботочных систем, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений.

Напомним, разрешение также не нужно получать при перепланировке квартиры без вмешательства в несущие конструкции и при утеплении жилых домов.