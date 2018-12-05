Поменять систему отопления в доме теперь можно без дополнительных разрешений

Это касается как жилых, так и нежилых зданий. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.
Обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, утвержден постановлением Кабмина от 18 декабря 2018 года и вступит в силу после официального опубликования постановления.
Разрешение не нужно будет получать при реконструкции внутренних систем:
Напомним, разрешение также не нужно получать при перепланировке квартиры без вмешательства в несущие конструкции и при утеплении жилых домов.
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