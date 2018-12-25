Юрий Бойко: антинародный меморандум с МВФ обязательно будет изменен Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «Интер» в четверг, 10 января.

«Переговоры с МВФ будут проведены в другом формате. Те жесткие требования, которые фонд заложил в меморандум, не дают возможности развивать государство и социально поддерживать граждан. Поэтому этот антинародный меморандум обязательно будет изменен», – заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что меморандум с МВФ, подписанный в 2016 году, включал обязательство довести стоимость газа собственной добычи до стоимости импортируемого газа.

«Это было абсолютно нелогично, к тому же там есть коррупционная составляющая. Это обязательно будет изменено, потому что нельзя взять газ, который по Конституции принадлежит всем гражданам Украины, и приравнять его стоимость к стоимости российского или норвежского газа», – сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко акцентировал, что сейчас страной управляет власть «кредитных наркоманов», и их не волнует, что каждый украинец уже должен Международному валютному фонду почти 2 000 долларов.

«МВФ – это большой бюрократический механизм. Его, прежде всего, интересует, каким образом будут отдаваться долги. И если они будут видеть, что долги не отдаются, потому что у страны нет денег, то будут требовать сокращения социальных выплат, повышение тарифов. И правительство будет вынуждено идти на это, потому что полностью зависимо от кредиторов. Когда страна становится полностью зависимой от внешнего финансирования – это абсолютно неприемлемая ситуация», – отметил народный депутат.

Напомним, что Юрий Бойко вместе с коллегами из ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ зарегистрировал законопроект №9403, который предусматривает снижение стоимости газа до 4 820 грн за тысячу кубометров.

Люди поддерживают программу основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, и это подтверждают новые соцопросы, согласно которым тройка лидеров остается неизменной. Так, главным претендентом на победу на президентских выборах является Юлия Тимошенко – за нее готовы отдать голоса 19,3% опрошенных. За ней следует шоумен Владимир Зеленский с 12,9% голосов и Юрий Бойко – 11,6% поддержки. Социологический опрос был проведен Институтом анализа и прогнозирования с 26 декабря 2018 г. по 4 января 2019 г. Опрошено 2016 респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%.