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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23212

Конотопчанина будут судить за распространение порнухи

За распространение порнографической продукции 30-летний конотопчанин предстанет перед судом.

В сети Интернет он размещал фото и видео порнографического характера. Таким образом знакомился с девушками и семейными парами. Полицейские такие действия квалифицировали как изготовление и распространение порнографических материалов и начали уголовное производство, которое сегодня уже направлены в суд.

Мужчину вычислили оперативники Конотопского отдела полиции, когда мониторили Интернет на предмет выявления порнографических материалов.

«Согласно проведенной экспертизы 15 фото- и 6 видеофайлов, которые он разместил в Интернете, были признаны порнографической продукцией, - комментирует Сергей Семикоп, начальник Конотопского отдела полиции. - Сам мужчина объяснил, что таким образом подыскивал себе половых партнеров среди девушек или семейных пар. Его совсем не смущал тот факт, что эти «картинки», размещены в свободном доступе, могут увидеть несовершеннолетние, ведь именно они являются активными пользователями Интернет-сетей».

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1, 2 и 3 ст.301 «Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины, которое сегодня уже направлено в суд. Распространителю порнопродукции грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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