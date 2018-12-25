В Сумах стартовал чемпионат области по футзалу «CompService» обыграл «Сервис Люкс» в стартовом матче чемпионата области.

10 января стартовала предварительная чемпионата области по футзалу в сумской подгруппе.

В Сумах за две путевки в финальную стадию поведут шесть команд: «Сервис Люкс», «CompService», «Food Centre U19», «LS Group», «Lex VSK-СумБуд» и «Гранум».

Судьба первого поединка решилась буквально за мгновение до финальной сирены. Еще за 0,4 с до конца счет был равным, но «компьютерщикам» удалось за эти мгновения забить решающий мяч.

«Сервис Люкс» - «CompService» 4:5 (0:1)

Голы: Козаченко (8, аг), Грищенко (26, 50), Козаченко (34), Калашник (48, с пен.) - Маценко (31), Ясько (40), Тюрин (47), Когулько (50)