На Сумщине больше не выпускают газету, которая существовала более 100 лет Газету «Конотопський край», которая существует более 100 лет, перестали выпускать с 1 января.

Об этом сообщает Конотоп.City со ссылкой на сектор городского совета по вопросам внутренней политики.

Общественно-политическую газету «Конотопський край» основали в 1917 году под названием «Конотопская газета». С тех пор издание успело сменить 14 названий и более 35-ти редакторов. 21 апреля 2019 газета должна была отметить свое 102-летие.

Как рассказала главный редактор газеты Светлана Мороз, до 31 декабря 2018 года издание должно было быть разгосударствлено. Однако городской совет не принял решение о выходе из состава соучредителей. Поэтому, согласно Закону Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации», выпуск газеты с 1 января незаконен, а свидетельство на право выпуска - недействительно.

Процесс ликвидации еще не начали - для этого нужно соответствующее решение горсовета. Однако газета, как коммунальное издание, издаваться больше не будет.

Тем, кто успел подписаться на газету, вернут средства, но позже. Пока еще не определили, как будут возвращать деньги: через почтальонов или в отделениях почты.