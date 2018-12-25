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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38169

В Сумах прошли соревнования «Роботрафик-2019»

В Сумах прошли первые областные соревнования «Роботрафик - 2019».

В Украине «Роботрафик» приобретает все большую популярность, способствует развитию инновационных направлений STEM-образования, популяризирует научно-техническое творчество, робототехнику, электронику, формирует у учащейся молодежи жизненные навыки безопасности дорожного движения. Сумщина одной из первых присоединилась к проведению таких соревнований.

«Сумская область гордится своими креативными, талантливыми учениками, которые ориентируются в технических достижениях современности. Обновленному образованию нужны личности, способные мыслить нестандартно, творчески, отбрасывая любые рамки», - отметила, приветствуя участников, директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

За первенство соревновались 4 команды образовательных учреждений Сумской области. Ученики создавали собственную модель и запрограммировали ее так, чтобы она могла двигаться по трассе, останавливаясь на красный свет светофора и перед препятствиями. Также модели соревновались на скоростной трассе. В рамках мероприятия состоялись конкурсы инженерных предложений по повышению безопасности транспортного движения и создания трехмерных узлов автомобиля в системах инженерного проектирования. Все команды сдали тест по правилам дорожного движения.

Диплом победителя «Роботрафик - 2019» получила команда «SOGIBOT» Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей (Сабадаш Никита, Земляной Даниил, Непочтов Валентин, руководитель команды - Ковбасистый Владимир Витальевич, учитель физики и информатики).

Яркую командную игру продемонстрировали и другие участники соревнований: команда «Бозоны» Глуховского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой (Рябуха Владислав, Бут Алексей, Туман Кирилл, руководитель команды - Минченко Оксана Васильевна, учитель физики), «Д.И.М.» Областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью (Антипин Алексей, Дужак Иван, Преображенский Тимур, руководитель команды - Южаков Евгений Евгеньевич, методист) «WALL-E» Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей» (Дячук Василий, Колос Владислав, Золотарева Анастасия, руководитель команды - Дзингель Антон Александрович, учитель предмета «Технологии»).

Общество Роботрафик

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