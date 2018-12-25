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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50144

Доруководились: сумские дорожники отказываются чистить дороги

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера сообщил, что предприятие не будет чистить дороги в городе без соответствующего договора.

«Дорогие сумчане! На данный момент сложилась ситуация в городе, при которой на очистку дорог не заключен договор ни с одной подрядной организацией, включая наше предприятие КП «Дорремстрой», сообщаю: C сегодняшнего дня (11/01/2019), работы по данному ввиду деятельности – прекращаются.

Мы готовы возобновить работы в любой момент, при подтверждении заказчиком, которым является департамент инфраструктуры (в лице и.о. В. Павленко)», - написал г-н Вегера.

Общество Александр Вегера Департамент инфраструктуры Уборка снега Чистка дорог

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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