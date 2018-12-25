Доруководились: сумские дорожники отказываются чистить дороги

«Дорогие сумчане! На данный момент сложилась ситуация в городе, при которой на очистку дорог не заключен договор ни с одной подрядной организацией, включая наше предприятие КП «Дорремстрой», сообщаю: C сегодняшнего дня (11/01/2019), работы по данному ввиду деятельности – прекращаются.
Мы готовы возобновить работы в любой момент, при подтверждении заказчиком, которым является департамент инфраструктуры (в лице и.о. В. Павленко)», - написал г-н Вегера.
Сообщайте в Службу 1580 об опасных моментах с нависанием сосулек....
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