Доруководились: сумские дорожники отказываются чистить дороги Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера сообщил, что предприятие не будет чистить дороги в городе без соответствующего договора.

«Дорогие сумчане! На данный момент сложилась ситуация в городе, при которой на очистку дорог не заключен договор ни с одной подрядной организацией, включая наше предприятие КП «Дорремстрой», сообщаю: C сегодняшнего дня (11/01/2019), работы по данному ввиду деятельности – прекращаются.

Мы готовы возобновить работы в любой момент, при подтверждении заказчиком, которым является департамент инфраструктуры (в лице и.о. В. Павленко)», - написал г-н Вегера.