В Сумах прогнозируют гололед

При таких условиях на дорогах образовался гололед. Именно поэтому ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.
Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Уважаемые граждане! Будьте бдительны во время гололеда и помните о собственной безопасности, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к гололеду и увеличение риска получения травм....
В связи с ухудшением погодных условий, повлекших гололед на дорогах города, троллейбусы и автобусы КП «Электроавтотранс» работают с ограничением скорости...
По информации Сумского областного центра по гидрометеорологии уже на выходных температурные показатели в области переходить через нулевую отметку, будет наблюдаться...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Мэр Сум снова решил проверить посыпку тротуаров. До среды чиновники должны проверить состояние тротуаров и дворов в Сумах....