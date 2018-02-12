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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30215

В Сумах прогнозируют гололед

По прогнозам Укргидрометеоцентра, наблюдается снижение температуры воздуха.

При таких условиях на дорогах образовался гололед. Именно поэтому ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны во время гололеда и помните о собственной безопасности, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Гололед

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