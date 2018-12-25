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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1021

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)

Патрульные составили два административных материалы на водителя, который пытался от них убежать.

Патрулируя улицу 20 лет Победы, экипаж патрульных увидел автомобиль ВАЗ-21214, водитель которого нарушил ПДД. Следуя за ним, полицейские неоднократно подавали сигнал об остановке с помощью спецсигналов и включенных проблесковых маячков, однако водитель, не останавливаясь, продолжал движение.

Для остановки автомобиля патрульные добавили еще один экипаж. Инспекторы приняли решение заблокировать улицу Героев Небесной Сотни, после чего транспортное средство все же остановилось. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На 56-летнего сумчанина патрульные составили административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ст. 122 2 (невыполнение водителем требования об остановке) КоАП. Водителя отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на специальную площадку.

Право Пьяный за рулем

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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