В Сумах девушки разыграли Рождественский футзальный турнир

В соревнованиях приняли участие шесть команд, который сыграли круговой турнир.
Результаты игр:
Краснопольская ДЮСШ - «Кобра» (Луганская обл.) 2:6
ДЮСШ Сумской райсовета - «Барса» Сумы 2:14
«Барса-2» - «Фортуна» (Харьковская обл.) 2:0
«Кобра» - «Барса-2» 2:2
«Барса-1» - «Краснопольская ДЮСШ» 2:2
«Фортуна» - «ДЮСШ СРС» 7:1
«Кобра» - «Барса-1» 3:5
«ДЮСШ СРС» - «Барса-2» 0:6
«Краснопольская ДЮСШ» - «Фортуна» 1:5
«Краснопольская ДЮСШ» - «Барса-2» 0:7
«Фортуна» - «Барса-1» 4:2
«ДЮСШ СРС» - «Кобра» 0:5
«Барса-1» - «Барса-2» 4:8
«Фортуна» - «Кобра» 0:3
«Краснопольская ДЮСШ» - «ДЮСШ СРС» 2:0
По итогам турнюра перове место заняла команда «Барса-2», второе –у «Кобры», третье – у «Фортуны».
Лучший вратарь - Виктория Зленко («Барса-1»)
Лучший защитник - Александр Билан («Барса-2»)
Лучший нападающий - Анастасия Колодиенко («ДЮСШ СРС»)
Лучший бомбардир - Мария Настасенко («Барса-1») - 15 голов
Лучший гол турнира - Дарья Низийова («Кобра»)
Самый техничный игрок - Валерия Брюховецкая («Кобра»)
Приз зрительских симпатий - Анастасия Еськина («Краснопольская ДЮСШ»)
Лучший игрок турнира - Кристина Макарова («Фортуна»)
«CompService» обыграл «Сервис Люкс» в стартовом матче чемпионата области....
Максим Мысловский - лучший игрок декабря по версии АФУ....
3-6 января в Сумах провели 27-й Рождественский турнир по футзалу среди юношей 2005-2006 г.р....
«FoodCentre-СумДУ» выиграл первый круг первой лиги....
27 декабря во Львове состоялся первый в истории украинского футзала «Матч Звезд»....