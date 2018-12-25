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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50184

В Сумах девушки разыграли Рождественский футзальный турнир

8-10 января в спорткомплексе СумГУ проходил турнир по футзалу среди девичьих команд.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, который сыграли круговой турнир.

Результаты игр:

Краснопольская ДЮСШ - «Кобра» (Луганская обл.) 2:6

ДЮСШ Сумской райсовета - «Барса» Сумы 2:14

«Барса-2» - «Фортуна» (Харьковская обл.) 2:0

«Кобра» - «Барса-2» 2:2

«Барса-1» - «Краснопольская ДЮСШ» 2:2

«Фортуна» - «ДЮСШ СРС» 7:1

«Кобра» - «Барса-1» 3:5

«ДЮСШ СРС» - «Барса-2» 0:6

«Краснопольская ДЮСШ» - «Фортуна» 1:5

«Краснопольская ДЮСШ» - «Барса-2» 0:7

«Фортуна» - «Барса-1» 4:2

«ДЮСШ СРС» - «Кобра» 0:5

«Барса-1» - «Барса-2» 4:8

«Фортуна» - «Кобра» 0:3

«Краснопольская ДЮСШ» - «ДЮСШ СРС» 2:0

По итогам турнюра перове место заняла команда «Барса-2», второе –у «Кобры», третье – у «Фортуны».

Лучший вратарь - Виктория Зленко («Барса-1»)

Лучший защитник - Александр Билан («Барса-2»)

Лучший нападающий - Анастасия Колодиенко («ДЮСШ СРС»)

Лучший бомбардир - Мария Настасенко («Барса-1») - 15 голов

Лучший гол турнира - Дарья Низийова («Кобра»)

Самый техничный игрок - Валерия Брюховецкая («Кобра»)

Приз зрительских симпатий - Анастасия Еськина («Краснопольская ДЮСШ»)

Лучший игрок турнира - Кристина Макарова («Фортуна»)

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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