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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел круглый стол, посвященный 80-летию образования области

В Сумском государственном педагогическом университете им. А. С. Макаренко прошел круглый стол, посвященного 80-й годовщине образования Сумской области, что происходило в

В нем принял участие глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«В 1939 году произошло знаменательное событие - из частей разных областей была создана Сумская область. Сегодня Сумщина является мощным игроком среди других регионов Украины как в направлении социально-экономического развития, так и в реализации реформ, инициированных Президентом Украины и Правительством», - отметил Николай Клочко.

По его словам, Сумщина пока демонстрирует отличные результаты в области образования, медицины, ремонтах дорог, занимает 4 место по урожайности зерновых и зернобобовых культур, в пятерке областей по численности поголовья коров.

«К сожалению, по объективным причинам наша область пострадала из-за потери рынков Российской Федерации. Но мы переориентируемся, и уже немало товаров, изготовленных на Сумщине, экспортируется в страны ЕС, - добавил глава облгосадминистрации. - Мы все любим нашу область и каждый в своей сфере - бизнесе, промышленности, образовании, науке, медицине, другой деятельности - делаем все необходимое, чтобы Сумщина развивалась».

В своем выступлении на заседании круглого стола глава области сообщил, что ему приятно, что это мероприятие проводится именно в Сумском государственном педагогическом университете им. А. С. Макаренко, который даже на 15 лет старше Сумской области. Заведение в разное время было в центре патриотических движений, центром науки и культурным центром Сумщины. И сегодня именно этот вуз собрал краеведов, писателей, работников областного архива, преподавателей и студентов университета, чтобы очертить главные вехи развития области, поговорить об историческом административное деление земель нынешней Сумщины, военных деятелей национально-освободительного движения - уроженцев Сумщины и о развитии родного университета и его роль в становлении и развитии Сумской области.

По случаю праздника Николай Клочко вручил почетную грамоту главы облгосадминистрации ректору университета Юрию Лянному.

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