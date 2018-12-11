На выходных на Сумщине будет морозно

12 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -12...- 17ºС, днем -5...- 10ºС.
13 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -4...- 9ºС, днем -1...- 6ºС.
До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...
По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...
К концу недели и праздничные дни на Сумщине ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха, сообщает Сумской гидрометцентр....
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает об изменениях погоды....
В связи с выходом южного циклона 12-13 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия....