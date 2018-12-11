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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38301

На выходных на Сумщине будет морозно

На выходных на Сумщине ожидается морозная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сооб0щает Сумской областной гидрометцентр.

12 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -12...- 17ºС, днем -5...- 10ºС.

13 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -4...- 9ºС, днем -1...- 6ºС.

Общество Прогноз погоды

По тематике

На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза
08.01.2019 15:22

На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...

Информация для сумчан: ухудшение погодных условий в Украине
03.01.2019 16:03

Информация для сумчан: ухудшение погодных условий в Украине

По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...

Какая погода ждет сумчан к концу недели
03.01.2019 14:34

Какая погода ждет сумчан к концу недели

К концу недели и праздничные дни на Сумщине ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха, сообщает Сумской гидрометцентр....

Циклон с запада принесет на Сумщину оттепель и мокрый снег
20.12.2018 17:50

Циклон с запада принесет на Сумщину оттепель и мокрый снег

Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает об изменениях погоды....

На Сумщине ожидается ухудшение погоды
11.12.2018 09:28

На Сумщине ожидается ухудшение погоды

В связи с выходом южного циклона 12-13 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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