Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43290

Сумские фанаты просят спасти ПФК «Сумы» (петиция)

Сумчане голосуют за выделение средств на спасение ПФК «Сумы».

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"».

«Уважаемые сумчане!

К вам обращаются неравнодушные болельщики ПФК "Сумы", которые просят вас спасти местный футбол!

Сейчас команда потеряла почти все, кроме директора и бухгалтера, и находится на грани прекращения ее существования. Поэтому мы создаем петицию, чтобы помочь футбольному клубу "Сумы" встать на ноги. Чтобы местная община, депутаты, город Сумы помогли ПФК "Сумы" найти финансовую поддержку, точнее стабильную финансовую помощь.

Поэтому просим Вас подписать петицию для поднятия родного футбольного клуба с колен», - пишет автор петиции Алексеев Даниил.

Дата начала сбора подписей: 11 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 11 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Спорт Петиция ПФК «Сумы»

По тематике

04.01.2019 17:20

Нужно ли освещать целый жилой массив в Сумах будет решать исполком

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освещение жилого массива "Рось" (проспекта Казацкого и прилегающих улиц)»....

В Сумах маршрутки рассыпаются на ходу
04.01.2019 16:51

В Сумах маршрутки рассыпаются на ходу

Сумчане просят проверить техническое состояние всех маршруток в городе....

Городские власти считают, что пони в детском парке Сум не эксплуатируют
04.01.2019 16:40

Городские власти считают, что пони в детском парке Сум не эксплуатируют

Получила ответ городских властей онлайн-петиция Эксплуатация животных в качестве аттракционов в детских парках!»....

Заменять ли дизели на электробусы в Сумах будут решать депутаты
04.01.2019 13:52

Заменять ли дизели на электробусы в Сумах будут решать депутаты

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Депутатам СГС немедленно внести изменения в целевую программу обновления пассажирские транспорта на 2019-2021 годы, заменив...

02.01.2019 13:29

Сумчане просят больше коммунального транспорта на Троицкой

В Сумах голосуют за ввод нового коммунального маршрута на ул. Троицкой....

Новости

Доруководились: сумские дорожники отказываются чистить дороги
Сегодня 15:50
КП «Дорремстрой» и в дальнейшем будет очищать сумские улицы от снега
Сегодня 18:57
В Сумах прошел благотворительный бал «Рождественская сказка дарит добро»
Сегодня 18:36
В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата по индорхоккею
Сегодня 18:23
В Сумах на взятке задержали налоговичку
Сегодня 17:56
В Сумах девушки разыграли Рождественский футзальный турнир
Сегодня 17:50
Сумские фанаты просят спасти ПФК «Сумы» (петиция)
Сегодня 17:43
На выходных на Сумщине будет морозно
Сегодня 17:38
В Сумах прошел круглый стол, посвященный 80-летию образования области
Сегодня 17:30
За первую декаду января полиция Сумщины раскрыла более 30 наркопреступлений
Сегодня 17:15
В Сумах прогнозируют гололед
Сегодня 16:30
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 16:10
view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.