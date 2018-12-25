Сумские фанаты просят спасти ПФК «Сумы» (петиция) Сумчане голосуют за выделение средств на спасение ПФК «Сумы».

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"».

«Уважаемые сумчане!

К вам обращаются неравнодушные болельщики ПФК "Сумы", которые просят вас спасти местный футбол!

Сейчас команда потеряла почти все, кроме директора и бухгалтера, и находится на грани прекращения ее существования. Поэтому мы создаем петицию, чтобы помочь футбольному клубу "Сумы" встать на ноги. Чтобы местная община, депутаты, город Сумы помогли ПФК "Сумы" найти финансовую поддержку, точнее стабильную финансовую помощь.

Поэтому просим Вас подписать петицию для поднятия родного футбольного клуба с колен», - пишет автор петиции Алексеев Даниил.

Дата начала сбора подписей: 11 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 11 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.