В Сумах на взятке задержали налоговичку

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность начальника одного из отделов Главного Управления Государственной фискальной службы в Сумской области. Указанное должностное лицо после проведения проверки на предприятии требовало у субъекта хозяйствования неправомерную выгоду за уменьшение суммы доначислений налогов.
Сегодня, 11 января, во время получения 90 тыс. грн указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, поэтому до избрания меры пресечения будет находиться в изоляторе временного содержания.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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