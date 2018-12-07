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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56386

В Сумах на взятке задержали налоговичку

В Сумах задержан начальник отдела ГУ ГФС в Сумской области во время получения 90 тыс. грн взятки.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность начальника одного из отделов Главного Управления Государственной фискальной службы в Сумской области. Указанное должностное лицо после проведения проверки на предприятии требовало у субъекта хозяйствования неправомерную выгоду за уменьшение суммы доначислений налогов.

Сегодня, 11 января, во время получения 90 тыс. грн указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, поэтому до избрания меры пресечения будет находиться в изоляторе временного содержания.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка ГУ ГФС в Сумской области

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