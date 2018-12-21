Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:23242

В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата по индорхоккею

Сегодня, 11 января, в Сумах начался второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходят в спортзале Областной ДЮСШ.

Результаты первого дня:

ИФК СумГПУ Сумы – СДЮШОР «Динамо» Сумы 8:2

ОДЮСШ-КСД Сумы – «СумДУ» Сумы 3:5

МСК «Сумчанка» Сумы – ИФК СумГПУ 8:2

Сборная г. Полтавы – «Колос» Борисполь 8:7

СДЮШОР «Динамо» - МСК «Сумчанка» 4:14

«Колос» - ОДЮСШ-КСД 5:2

Сборная г. Полтавы – «СумДУ» 11:3

Завтра игры продолжатся с 9 утра.

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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