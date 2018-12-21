В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата по индорхоккею

Игры проходят в спортзале Областной ДЮСШ.
Результаты первого дня:
ИФК СумГПУ Сумы – СДЮШОР «Динамо» Сумы 8:2
ОДЮСШ-КСД Сумы – «СумДУ» Сумы 3:5
МСК «Сумчанка» Сумы – ИФК СумГПУ 8:2
Сборная г. Полтавы – «Колос» Борисполь 8:7
СДЮШОР «Динамо» - МСК «Сумчанка» 4:14
«Колос» - ОДЮСШ-КСД 5:2
Сборная г. Полтавы – «СумДУ» 11:3
Завтра игры продолжатся с 9 утра.
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