В Сумах стартовал второй тур женского чемпионата по индорхоккею Сегодня, 11 января, в Сумах начался второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходят в спортзале Областной ДЮСШ. Результаты первого дня: ИФК СумГПУ Сумы – СДЮШОР «Динамо» Сумы 8:2 ОДЮСШ-КСД Сумы – «СумДУ» Сумы 3:5 МСК «Сумчанка» Сумы – ИФК СумГПУ 8:2 Сборная г. Полтавы – «Колос» Борисполь 8:7 СДЮШОР «Динамо» - МСК «Сумчанка» 4:14 «Колос» - ОДЮСШ-КСД 5:2 Сборная г. Полтавы – «СумДУ» 11:3 Завтра игры продолжатся с 9 утра.