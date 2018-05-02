В Сумах прошел благотворительный бал «Рождественская сказка дарит добро»

Программой бала было предусмотрено выполнение обязательных благотворительных танцев (вальс, падекатр, менуэт, полька, котильон), проведение благотворительного аукциона, мастер-классов по хореографии.
Благотворительные взносы, собранные во время бала, будут переданы на лечение онкобольного ребенка 2016 года рождения.
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