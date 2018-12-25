КП «Дорремстрой» и в дальнейшем будет очищать сумские улицы от снега

Этот вид работ будет осуществляться в соответствии с результатами тендера, объявленного департаментом инфраструктуры города в декабре прошлого года.
Согласно действующему законодательству аукцион состоялся сегодня и в соответствии с тендерными условиями победителем стало именно КП «Дорремстрой».
Поэтому оно и дальше будет выполнять коммунальное заказ, расчищая город от снега.
Напомним: сегодня директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера объявил, что из-за отсутствия договора предприятие больше не будет чисть снег в городе.
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