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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:57328

КП «Дорремстрой» и в дальнейшем будет очищать сумские улицы от снега

Дороги города от снега и в дальнейшем будет очищать техника КП «Дорремстрой».

Этот вид работ будет осуществляться в соответствии с результатами тендера, объявленного департаментом инфраструктуры города в декабре прошлого года.

Согласно действующему законодательству аукцион состоялся сегодня и в соответствии с тендерными условиями победителем стало именно КП «Дорремстрой».

Поэтому оно и дальше будет выполнять коммунальное заказ, расчищая город от снега.

Напомним: сегодня директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера объявил, что из-за отсутствия договора предприятие больше не будет чисть снег в городе.

Общество Дорремстрой Уборка снега Чистка дорог

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