Задержали экс-советника экс-мэра Конотопа

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, Следственного управления и Управления уголовного розыска ГУ НП в Сумской области при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» по подозрению в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета задержан бывший советник городского головы.
Напоминаем, что 22 августа 2018 года около 00 часов 50 минут в г. Конотоп во двор депутата неизвестный бросил гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца. В ходе проведенного следствия получено достаточно доказательств того, что одним из заказчиков данного преступления является тогдашний советник городского головы, в частности он передавал исполнителю гранату, которая была использована во время совершения преступления.
По результатам спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывшего советника городского головы задержали в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.
Местный житель также задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, устанавливается квалификация его действий. Справка: задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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