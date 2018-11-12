Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2124

Задержали экс-советника экс-мэра Конотопа

На Сумщине задержан бывший советник мэра, который организовал дерзкое преступление

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, Следственного управления и Управления уголовного розыска ГУ НП в Сумской области при оперативном сопровождения спецподразделения «КОРД» по подозрению в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета задержан бывший советник городского головы.

Напоминаем, что 22 августа 2018 года около 00 часов 50 минут в г. Конотоп во двор депутата неизвестный бросил гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца. В ходе проведенного следствия получено достаточно доказательств того, что одним из заказчиков данного преступления является тогдашний советник городского головы, в частности он передавал исполнителю гранату, которая была использована во время совершения преступления.

По результатам спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывшего советника городского головы задержали в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Местный житель также задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, устанавливается квалификация его действий. Справка: задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Оружие Советник мэра
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

04.01.2019 14:00

В центре города копы остановили вооруженного сумчанина

За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили четыре преступления, где «фигурировало» незаконна оружие....

Сумчанину грозит штраф за перевозку ружья
17.12.2018 14:21

Сумчанину грозит штраф за перевозку ружья

За нарушение установленных требований по перевозке охотничьего оружия правоохранители составили административный протокол на одного из охотников....

Через сумскую границу везли пулемет
13.12.2018 14:19

Через сумскую границу везли пулемет

На таможенном посту «Бачевск» таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы обнаружили скрытое...

В Сумах сын угрожал матери ружьем
21.11.2018 13:49

В Сумах сын угрожал матери ружьем

Прибыв на семейную ссору патрульные, обнаружили предмет, похожий на обрез ружья....

12.11.2018 12:58

В Ахтырке у нарушителя ПДД нашли пистолет

Предмет, похожий на пистолет, обнаружили полицейские у одного из жителей Ахтырки....

view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.