Сумские футзалисты забили по дублю в Экстра-лиге Сегодня, 12 января, проходили матчи 12-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Чемпион Украины херсонский «Продэксим» в гостях обыграл «Титан» из Покровского 3:6. Первые два гола забил воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

В матче ивано-франковского «Урагана» и «Кардинала-Ровно», который завершился в ничью 4:4, дублем за «Ураган» отметился наш Артем Фаренюк, также забивший два, причем второй на 40-ой минуте, сравняв счет.

Другие матчи тура:

«ХИТ» Киев – «Сокол» Хмельницкий 7:1

«Энергия» Львов – «ИнБев/НПУ» Житомир-Киев 4:2

«Эпицентр К - Авангард» Одесса – «АРПИ» Запорожье 0:2

После этих матчей лидирует «ХИТ» - 32 очка, дальше - «Ураган» - 26, «Кардинал-Ровно» - 23, «Продэксим» - 22, «Энергия» - 21…