Сумские футзалисты забили по дублю в Экстра-лиге

Чемпион Украины херсонский «Продэксим» в гостях обыграл «Титан» из Покровского 3:6. Первые два гола забил воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.
В матче ивано-франковского «Урагана» и «Кардинала-Ровно», который завершился в ничью 4:4, дублем за «Ураган» отметился наш Артем Фаренюк, также забивший два, причем второй на 40-ой минуте, сравняв счет.
Другие матчи тура:
«ХИТ» Киев – «Сокол» Хмельницкий 7:1
«Энергия» Львов – «ИнБев/НПУ» Житомир-Киев 4:2
«Эпицентр К - Авангард» Одесса – «АРПИ» Запорожье 0:2
После этих матчей лидирует «ХИТ» - 32 очка, дальше - «Ураган» - 26, «Кардинал-Ровно» - 23, «Продэксим» - 22, «Энергия» - 21…
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