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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43215

Сумские футзалисты забили по дублю в Экстра-лиге

Сегодня, 12 января, проходили матчи 12-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Чемпион Украины херсонский «Продэксим» в гостях обыграл «Титан» из Покровского 3:6. Первые два гола забил воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

В матче ивано-франковского «Урагана» и «Кардинала-Ровно», который завершился в ничью 4:4, дублем за «Ураган» отметился наш Артем Фаренюк, также забивший два, причем второй на 40-ой минуте, сравняв счет.

Другие матчи тура:

«ХИТ» Киев – «Сокол» Хмельницкий 7:1

«Энергия» Львов – «ИнБев/НПУ» Житомир-Киев 4:2

«Эпицентр К - Авангард» Одесса – «АРПИ» Запорожье 0:2

После этих матчей лидирует «ХИТ» - 32 очка, дальше - «Ураган» - 26, «Кардинал-Ровно» - 23, «Продэксим» - 22, «Энергия» - 21…

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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