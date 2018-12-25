Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:13134

В Сумах продолжаются индорхоккейные баталии

Сегодня, 12 января, в Сумах продолжились игры второго тура чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходят в спортзале Областной ДЮСШ.

Результаты второго дня:

«ОДЮСШ-КСД» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 2:14

«Колос» Борисполь – СДЮШОР «Динамо» Сумы 3:5

«СумДУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы 0:13

«ИФК СумГПУ» - Сборная г. Полтавы 7:3

МСК «Сумчанка» - «Колос» 11:0

«СумДУ» - СДЮШОР «Динамо» 3:4

Сборная г. Полтава – «ОДЮСШ-КСД» 5:2

Завтра игры продолжатся с 9 утра.

Спорт Индорхоккей

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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