В Сумах продолжаются индорхоккейные баталии

Игры проходят в спортзале Областной ДЮСШ.
Результаты второго дня:
«ОДЮСШ-КСД» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 2:14
«Колос» Борисполь – СДЮШОР «Динамо» Сумы 3:5
«СумДУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы 0:13
«ИФК СумГПУ» - Сборная г. Полтавы 7:3
МСК «Сумчанка» - «Колос» 11:0
«СумДУ» - СДЮШОР «Динамо» 3:4
Сборная г. Полтава – «ОДЮСШ-КСД» 5:2
Завтра игры продолжатся с 9 утра.
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