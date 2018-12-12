Сумские «студенты» обыграли «Харьковских соколов»

Игра прошла с преимуществом сумчан и завершилась уверенной победой хозяев 95:78 (23-23, 24-19, 20-17, 28-19).
Лучшими в составе наших были: Игорь Кривич – 25 очков (7/10 трехочковых !) + 9 подборов + 8 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота, Игорь Стародуб – 20 очков + 5 передач + 6 перехватов (!), Игорь Юркевичус – 18 очков + 6 подборов + 5 передач + 6 блок-шотов (!)…
Завтра в 12.00 повторная игра.
12-13 января БК «СумДУ» сыграет матчи 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
В эти выходные в спортивном зале Конотопской школы №7 при поддержке друзей Александра Калиновского и участия областной федерации баскетбола и...
12-13 января БК «СумДУ» сыграет матчи 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
19 декабря баскетболисты области начали борьбу за зимний Кубок области....
Сегодня, 12 декабря, в Сумах прошел ответный поединок 1/8 финала кубка Украины по баскетболу....