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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:25239

Сумские «студенты» обыграли «Харьковских соколов»

Сегодня, 12 января, в первом матче 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге БК «СумДУ» принимал БК «Харьковские соколы».

Игра прошла с преимуществом сумчан и завершилась уверенной победой хозяев 95:78 (23-23, 24-19, 20-17, 28-19).

Лучшими в составе наших были: Игорь Кривич – 25 очков (7/10 трехочковых !) + 9 подборов + 8 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота, Игорь Стародуб – 20 очков + 5 передач + 6 перехватов (!), Игорь Юркевичус – 18 очков + 6 подборов + 5 передач + 6 блок-шотов (!)…

Завтра в 12.00 повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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