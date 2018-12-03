В Конотопе от гриппа умерли двое На 2-й неделе 2019 года за медицинской помощью обратилось 6093 человека, что на 798 человек больше, чем на предыдущей неделе.

Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 557,9 на 100 тыс. населения, что на 15,1% больше предыдущей недели и больше порогового уровня на 10,7% (пороговый уровень - 503,8 на 100 тыс. населення). Такие показатели соответствуют среднему уровню интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ.

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано на 7-ми админтерриториях: Конотопский, Лебединский, Роменский, Тростянецкий районы, города Сумы, Конотоп и Лебедин.

На 7-ти административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в Тростянецком районе (1228,6 на 100 тыс.нас.). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в С-Будском районе (показатель 160,3 на 100 тыс.нас.).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 54,4% и 45,6%.

Заболеваемость детей в 4,5 раза превышает заболеваемость среди взрослых (показатели заболеваемости: детей - 1618,1 на 100 тыс. населения, взрослых - 360,2 на 100 тыс. населения). Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет.

На 2-й неделе зарегистрировано 62 случая гриппа и гриппоподобных заболеваний (1 неделя - 92 случаев). Зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа у взрослых в г. Конотоп.

На 2 недели заболело школьников - 1176 (19,8% от всех заболевших), что на 23,7% больше по сравнению с 1 неделей. Среди заболевших детей школьники составляют 42,3% (на 1 неделе 35%).