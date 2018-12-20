Прогноз погоды на Сумщине на понедельник

14 января прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3…-8 гардусов, днем от 4 градусов мороза до 1 тепла тепла.
Днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
На выходных на Сумщине ожидается морозная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сооб0щает Сумской областной гидрометцентр....
До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...
По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...
К концу недели и праздничные дни на Сумщине ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха, сообщает Сумской гидрометцентр....
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает об изменениях погоды....