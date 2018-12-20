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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56206

Прогноз погоды на Сумщине на понедельник

Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии.

14 января прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3…-8 гардусов, днем от 4 градусов мороза до 1 тепла тепла.

Днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Общество Прогноз погоды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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