Прогноз погоды на Сумщине на понедельник Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии.

14 января прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3…-8 гардусов, днем от 4 градусов мороза до 1 тепла тепла. Днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.