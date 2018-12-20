БК «СумДУ» уступил харьковчанам В повторной игре 10-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге сильнее были гости.

Сегодня, 13 января, в спортзале 3-го корпуса СумГУ прошла повторная игра между БК «СумДУ» и «Харьковскими соколами».

В отличие от вчерашнего матча сегодня сильнее были гости 69:74 (14-16, 22-22, 23-17, 10-19).

Лучшим на площадке среди сумчан были: Виталий Игнатченко – 26 очков + 5 подборов, Игорь Кривич – 16 очков + 11 подборов.

После этих матчей сумчане поднялись на шестое место группы 1 с 6 победами и 12 поражениями. Лидируют СК «Протметей» (Каменское) – 17/1, «Кривой Рог – КНУ-КДПУ» - 14/4, «Харьковские соколы» - 13/5…