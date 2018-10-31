Сумские лучники отличились на кубке Рубана 11-13 января в Харькове прошли соревнования по стрельбу из лука на Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана.

У женщин лучшей стала сумчанка Леся Снагощенко, «серебро» - у нашей Евгении Чибисовой. Победителем среди кадетов стал Егор Леоненко, Дмитрий Харченко завершил соревнования четвертым. В шаге от медали у мужчин остановился Вадим Босенко.

Командное «серебро» получили сумчанки Анна Вихрова, Евгения Чибисова и Екатерина Нестерова. Мужчины - Вадим Босенко, Александр Мазепа и Тимофей Ракитин - в Сумы везут «золото».