Сумские чиновники пойдут побираться по магазинам Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение директору департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко увеличить доходы от земельного налога.

Вопрос подняли сегодня, 14 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Юрий Николаевич, мы продолжим ту же самую работу – выявляем тех, кто не платит за землю, обратился мэр к подчиненному. – За землю должны платить все. Я думаю, начинайте с начала улицы, заходите в каждый магазин, на каждое предприятие и выясняйте: сколько они платят за землю, платят ли вообще? Ну, если единый налог, то понятно, там немножко другая ситуация. А так, кто не на едином налоге, пожалуйста, проверять и пускай платят. Мы не против, пускай пользуются, но платить тоже надо. Пожалуйста, стройтесь, достраивайтесь, если это не противоречит действующему законодательству. Пожалуйста, на здоровье, но только нужно за это платить средства.