Сумские чиновники пойдут побираться по магазинам

Вопрос подняли сегодня, 14 января, на аппаратном совещании в мэрии.
- Юрий Николаевич, мы продолжим ту же самую работу – выявляем тех, кто не платит за землю, обратился мэр к подчиненному. – За землю должны платить все. Я думаю, начинайте с начала улицы, заходите в каждый магазин, на каждое предприятие и выясняйте: сколько они платят за землю, платят ли вообще? Ну, если единый налог, то понятно, там немножко другая ситуация. А так, кто не на едином налоге, пожалуйста, проверять и пускай платят. Мы не против, пускай пользуются, но платить тоже надо. Пожалуйста, стройтесь, достраивайтесь, если это не противоречит действующему законодательству. Пожалуйста, на здоровье, но только нужно за это платить средства.
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