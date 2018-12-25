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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21263

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Металлургов.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Металлургов, прекращено водоснабжение домов №№ 11, 9, 13а, 15 по ул. Металлургов.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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