Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Металлургов, прекращено водоснабжение домов №№ 11, 9, 13а, 15 по ул. Металлургов.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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