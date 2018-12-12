Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32319

Сумчане больше болеют ОРВИ

За прошлую неделю в Сумах зафиксировано 2231 случай заболевания ОРВИ.

Это на 91 случай больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение в основном за счет школьников, которые остаются дома, сообщили в горотделе здрвоохранения.

Общество Здравоохранение ОРВИ

По тематике

Сегодня 08:03

В Конотопе от гриппа умерли двое

На 2-й неделе 2019 года за медицинской помощью обратилось 6093 человека, что на 798 человек больше, чем на предыдущей неделе....

На Сумщине решили заняться онкодиспансером
10.01.2019 12:24

На Сумщине решили заняться онкодиспансером

Проблему областного онкодиспансера планируют решать постепенно, аккумулировав средства из государственного, областного бюджетов и целевой субвенции из районов и ОТГ....

19.12.2018 14:21

В Сумах массово болеют водители троллейбусов

В Сумах сразу 20 водителей КП «Электроавтотранс» находятся на больничном....

На Сумщине презентовали современную поликлинику на колесах
17.12.2018 15:00

На Сумщине презентовали современную поликлинику на колесах

Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, передвижной лабораторно-диагностический комплекс, приобретенный за средства европейского проекта и областного бюджета, будет...

12.12.2018 15:51

На Сумщине эпидпорог превышен на 12%

По информации управления здравоохранения Сумской ОГА, на прошлой неделе за медпомощью обратился 6161 человек, что на 418 человек больше, чем...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.