Сумчане больше болеют ОРВИ

Это на 91 случай больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение в основном за счет школьников, которые остаются дома, сообщили в горотделе здрвоохранения.
На 2-й неделе 2019 года за медицинской помощью обратилось 6093 человека, что на 798 человек больше, чем на предыдущей неделе....
Проблему областного онкодиспансера планируют решать постепенно, аккумулировав средства из государственного, областного бюджетов и целевой субвенции из районов и ОТГ....
В Сумах сразу 20 водителей КП «Электроавтотранс» находятся на больничном....
Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, передвижной лабораторно-диагностический комплекс, приобретенный за средства европейского проекта и областного бюджета, будет...
По информации управления здравоохранения Сумской ОГА, на прошлой неделе за медпомощью обратился 6161 человек, что на 418 человек больше, чем...