Сумчане больше болеют ОРВИ За прошлую неделю в Сумах зафиксировано 2231 случай заболевания ОРВИ.

Это на 91 случай больше, чем на предыдущей неделе. Увеличение в основном за счет школьников, которые остаются дома, сообщили в горотделе здрвоохранения.