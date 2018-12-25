В Сумской мэрии новый кадр С 10 января на должности начальника горотдела по взаимодействию с правоохранительными органами и оборонной работы назначен Станислав Кононенко.

Его сегодня, 14 января, на аппаратном совещании представил мэр Сум.

Новоназначенный руководитель 1987 года рождения. В 2004 году окончил в Сумах школу № 25, в 2009 году - СНАУ по специальности «Менеджмент организаций» и получил квалификацию магистра.

С 2010 по 2012 годы работал в Заречной районной в г. Сумы администрации.

Прежде чем возглавить отделе Станислав Кононенко выполнял в этом структурном подразделении обязанности главного специалиста.

Бывший начальник Григорий Брязкун, который занимал эту должность c 2015 года, теперь стал всего-навсего главным специалистом отдела.