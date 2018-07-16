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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1411 (за предыдущую неделю – 1628) заявлений и сообщений.

Из них 94 (55) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 48 (25: в том числе 1 факт тяжких телесных повреждений, 1 факт мошенничества, 1 хулиганство, 7 краж, выявлены 10 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 108 (67) граждан. Также на прошлой неделе задержаны 4 человека, которые были в розыске.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1540 (1722) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1148 (1345). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 365 (306) админматериалов, из них 21 (13) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 78 (102) протоколов. Раскрыто по горячим следам 12 (13) преступлений, найдены два человека, которые были в розыске.

Право Криминогенная обстановка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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