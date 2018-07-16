Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1411 (за предыдущую неделю – 1628) заявлений и сообщений.

Из них 94 (55) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 48 (25: в том числе 1 факт тяжких телесных повреждений, 1 факт мошенничества, 1 хулиганство, 7 краж, выявлены 10 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 108 (67) граждан. Также на прошлой неделе задержаны 4 человека, которые были в розыске.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1540 (1722) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1148 (1345). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 365 (306) админматериалов, из них 21 (13) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 78 (102) протоколов. Раскрыто по горячим следам 12 (13) преступлений, найдены два человека, которые были в розыске.