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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасли человека на пожаре

12 января в 21:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Курский в Сумах.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Как было установлено, возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. При проведении разведки пожарные обнаружили 34-летнего хозяина, которого вынесли из опасной зоны на улицу и оказали первую в медицинскую помощь до приезда скорой помощи.

В 22:11 пожар был локализован, предотвратив дальнейшее распространение огня, а в 22:21 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар

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