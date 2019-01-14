В Сумах спасли человека на пожаре

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
Как было установлено, возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. При проведении разведки пожарные обнаружили 34-летнего хозяина, которого вынесли из опасной зоны на улицу и оказали первую в медицинскую помощь до приезда скорой помощи.
В 22:11 пожар был локализован, предотвратив дальнейшее распространение огня, а в 22:21 - ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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