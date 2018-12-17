Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32245

Чемпионат Сумщины по хоккею: 4-й тур

13 января были сыграны матчи четвертого тура областного чемпионата по хоккею.

Высшая лига

ХК «Сумы» - ХК «Конотоп» 3:0

ХК «Лидер Белополье – ХК «Дружба» 2:6.

ХК «Шостка» - ХК «Кролевец» 5:1.

Турнирную таблицу возглавляет ХК «Дружба» - 11 очков (4 игры), дальше - ХК «Сумы» - 8 (3) и ХК «Шостка» - 8 (4), ХК «Кролевец» - 3 (3), «Лидер» - 3 (4), ХК «Конотоп» - 0 (4).

Первая лига

ХК «Ромны» - ХК «Сумы-04» 4:8.

ХК «Ахтырка-Нефтегаз» - ХК «Вороны» Сумы 5:0.

ХК «Коровинцы» - ХК «Бобры» Сумы перенесен.

«Ахтырка-Нефтегаз» единолично возглавляет турнирную таблицу - 9 очков (4). Дальше идут «Бобры» 6  (3), «Вороны» - 5 (4), ХК «Коровинцы» - 4 (2), ХК «Сумы-04» - 3 (4) и ХК «Ромны» - 3 (3).

Спорт Хоккей

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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