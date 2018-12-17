Чемпионат Сумщины по хоккею: 4-й тур

Высшая лига
ХК «Сумы» - ХК «Конотоп» 3:0
ХК «Лидер Белополье – ХК «Дружба» 2:6.
ХК «Шостка» - ХК «Кролевец» 5:1.
Турнирную таблицу возглавляет ХК «Дружба» - 11 очков (4 игры), дальше - ХК «Сумы» - 8 (3) и ХК «Шостка» - 8 (4), ХК «Кролевец» - 3 (3), «Лидер» - 3 (4), ХК «Конотоп» - 0 (4).
Первая лига
ХК «Ромны» - ХК «Сумы-04» 4:8.
ХК «Ахтырка-Нефтегаз» - ХК «Вороны» Сумы 5:0.
ХК «Коровинцы» - ХК «Бобры» Сумы перенесен.
«Ахтырка-Нефтегаз» единолично возглавляет турнирную таблицу - 9 очков (4). Дальше идут «Бобры» 6 (3), «Вороны» - 5 (4), ХК «Коровинцы» - 4 (2), ХК «Сумы-04» - 3 (4) и ХК «Ромны» - 3 (3).
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