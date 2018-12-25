Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42278

Сумские спасатели трижды помогали медикам добраться до мест вызова (видео)

13 января в 1:25 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи карете скорой помощи, которая, двигаясь по вызову, оказалась в снежном сугробе в с. Подлипное Конотопского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно--спасательной части. Спасатели, используя вездеходный ЗИЛ-131, отбуксировали автомобиль медиков на безопасный участок дороги, откуда он продолжил свое движение.

В этот же день в 10:42 на линию экстренной связи 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи службе «103» в с. Перекрестовка Сумского района. Спасатели забрали врача и на автомобиле повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 и доставили его к больному, а после оказания помощи пациенту доставили обратно к скорой, которая самостоятельно продолжила движение в больницу.

Еще один случай произошел в Роменском районе. В 22:59 на пульт связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение об оказании помощи службе «103», автомобиль которой попал в снежную ловушку вблизи с. Долгополовка Роменского района.

Всего для оказания помощи были привлечены 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Снежный занос Спасатели

По тематике

Сумские патрульные помогли освободить грузовик из снежной ловушки
10.01.2019 16:41

Сумские патрульные помогли освободить грузовик из снежной ловушки

На линию 102 поступило сообщение о помощи на улице 2-й Заводской в Сумах....

10.01.2019 13:47

Под Сумами спасатели освободили из снежного заноса грузовик

9 января в 18:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Хотинь грузовой автомобиль DAF не...

На Сумщине спасатели помогли доставить беременную женщину в больницу (видео)
07.01.2019 11:37

На Сумщине спасатели помогли доставить беременную женщину в больницу (видео)

6 января в 17:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи бригаде экстренной медицинской помощи....

27.12.2018 10:43

Роменские спасатели помогают чистить дороги на Полтавщине (видео)

Об этом сообщили в Межрегиональном центре быстрого реагирования в Ромнах....

26.12.2018 17:27

Сумские копы спасали 150 авто из снега (видео)

Около 140 обработанных сообщений, более 150 спасенных из сугробов автомобилей и почти 15 случаев длительных регулировок дорожного движения: патрульных информируют...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.