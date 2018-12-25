Сумские спасатели трижды помогали медикам добраться до мест вызова (видео) 13 января в 1:25 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи карете скорой помощи, которая, двигаясь по вызову, оказалась в снежном сугробе в с. Подлипное Конотопского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно--спасательной части. Спасатели, используя вездеходный ЗИЛ-131, отбуксировали автомобиль медиков на безопасный участок дороги, откуда он продолжил свое движение.

В этот же день в 10:42 на линию экстренной связи 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи службе «103» в с. Перекрестовка Сумского района. Спасатели забрали врача и на автомобиле повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 и доставили его к больному, а после оказания помощи пациенту доставили обратно к скорой, которая самостоятельно продолжила движение в больницу.

Еще один случай произошел в Роменском районе. В 22:59 на пульт связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение об оказании помощи службе «103», автомобиль которой попал в снежную ловушку вблизи с. Долгополовка Роменского района.

Всего для оказания помощи были привлечены 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.